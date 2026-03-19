Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Тбилиси на похороны Илии II

Константинопольский патриарх Варфоломей прибудет в Грузию, чтобы лично проститься с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, скончавшимся 17 марта на 94-м году жизни. Информацию подтвердили в МИД Грузии и источники в Фанаре . Визит станет первым за 13 лет — последний раз предстоятель Константинополя посещал Грузию в 2013 году .

Илия II будет похоронен в воскресенье, 22 марта, в Сионском кафедральном соборе Тбилиси — согласно его личному завещанию . Национальный траур продлится до дня похорон включительно. Прощание проходит в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), где гроб с телом патриарха установлен для круглосуточного доступа верующих — тысячи людей уже пришли отдать последние почести .

Контекст визита: непростые отношения

Приезд Варфоломея приобретает особое значение на фоне сложных отношений между Константинополем и Грузинской церковью в последние годы. Священный Синод ГПЦ отказался участвовать в Великом и Священном соборе на Крите, а позже не признал право Константинополя предоставлять автокефалию Украине .

В 2023 году Илия II направил Варфоломею письмо, выражая озабоченность ситуацией вокруг Украинской православной церкви, подчиненной Москве. ГПЦ заняла выжидательную позицию, опасаясь, что признание ПЦУ может спровоцировать Русскую православную церковь на официальное отделение абхазских и цхинвальских приходов от Грузинской церкви .

Кроме того, после предоставления автокефалии УПЦ Москва односторонне разорвала евхаристические связи с Константинополем, что ограничивает возможность совместного участия в богослужениях .

Делегации и подготовка

Русскую православную церковь на погребении представит Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Вениамин (Тупеко) по поручению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит Вениамин выразил соболезнования, назвав Илию II «верным тружеником виноградника Христова», и вспомнил его визит в Беларусь в 2013 году по случаю 1025-летия Крещения Руси.

Для организации церемонии правительство Грузии создало специальную комиссию под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в состав которой вошли почти все члены кабинета министров .

Ожидается участие делегаций поместных Православных Церквей, однако их состав уточняется. В Грузинской церкви отмечают, что из-за напряженной международной обстановки и ограничений авиасообщения прибытие части гостей может быть затруднено .

Решением Священного синода местоблюстителем патриаршего престола вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии назначен митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Выборы нового предстоятеля должны состояться в течение 40 дней — не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через два месяца после кончины .