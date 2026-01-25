Всем домой: школьникам Саратовской области разрешили не ходить в школу

Власти Саратовской области приняли решение о временной приостановке занятий во всех общеобразовательных учреждениях региона. Мера связана с приходом аномально холодной погоды и значительным понижением температуры воздуха, пишет РГ.

Согласно действующим нормам, отмена учебного дня для учащихся с первого по шестой класс происходит, когда столбик термометра опускается ниже отметки в минус двадцать градусов по Цельсию. Для школьников седьмых-одиннадцатых классов пороговым значением являются морозы в минус двадцать пять градусов. Текущие погодные условия соответствуют этим критериям, что и послужило основанием для объявления выходного дня.

При этом региональное министерство образования подчеркнуло, что окончательное решение о посещении ребенком школы в такой день остается за родителями. Законные представители учащихся, учитывая индивидуальные обстоятельства — удаленность школы, наличие транспорта, состояние здоровья ребенка — могут самостоятельно принять решение оставить его дома. В этом случае необходимо лишь заранее уведомить классного руководителя.

Одновременно ведомство напомнило, что у школ сохраняется возможность организовать учебный процесс в дистанционном формате. Это позволяет не прерывать образовательную программу полностью и дает педагогам возможность провести запланированные уроки в онлайн-режиме для тех учеников, которые остаются дома. Таким образом, меры направлены на обеспечение безопасности детей и предоставление семьям гибкости в условиях сложных погодных явлений.

