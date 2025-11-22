Всем владельцам домов и квартир напомнили новых требованиях к счетчикам электроэнергии

С 1 января 2022 года в России установлен порядок замены приборов учета на интеллектуальные. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Умные счетчики автоматически передают данные о потреблении электроэнергии без участия потребителей. Это исключает необходимость ежемесячного снятия и передачи показаний вручную.

Замена приборов учета проводится в нескольких случаях. Основанием служит неисправность счетчика, наличие механических повреждений или истечение установленного срока эксплуатации. Средний срок службы приборов составляет 25-30 лет. Расходы по замене счетчиков несут энергоснабжающие организации. Плата с потребителей взимается только в случае инициативы досрочной замены исправного прибора.

