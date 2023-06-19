Всемирный банк выдал Украине кредит на зарплаты
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Всемирный банк перевел Украине деньги на зарплаты учителям и чиновникам. Подробности рассказало ТАСС.
Киев получил в кредит 63 миллиона евро, которые должны пойти на оплату труда преподавателей и чиновников. Деньги страна получила на льготных условиях на обеспечение устойчивого государственного управления. Срок нового кредита составил десять лет, из которых четыре года – льготные. Эту сумму Украина должна направить на выплаты заработных плат за февраль и март этого года.
Отметим, что на конец апреля внешний долг Киева составил больше 82 миллиардов долларов, при этом страна предусмотрела увеличение долго в 2023 году до 172,7 миллиарда долларов.