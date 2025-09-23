Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» пройдет в сентябре

28 сентября в рамках проекта «Каждому муниципалитету — умный маршрут здоровья» состоится Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». Она приурочена ко Всемирному дню сердца.

Организаторы мероприятия — Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления, Ассоциация волонтерских центров России при поддержке Исполкома СНГ, Минспорта России, Минздрава России, Минобрнауки России, Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Акция направлена на профилактику заболеваний, повышение ежедневной двигательной активности и пропагандирует приверженность к ходьбе — самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности, не требующему дополнительного оборудования и оснащения.

Подробная информация о мероприятии представлена здесь.