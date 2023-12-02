Всероссийская акция «Накорми птиц» состоялась в подмосковной Шатуре

В городском парке имени Гагарина в подмосковной Шатуре прошла Всероссийская акция «Накорми птиц», к которой присоединились заместитель главы Ирина Ваврик, волонтеры, а также ученики местных школ.

«Такое мероприятия не только дает школьникам возможность проявить свою ответственность и заботу о птицах, но и способствует формированию у них таких полезных качеств, как трудолюбие, дисциплина и командный дух», — отметила учитель Шатурского лицея Елена Морозова.

Отмечается, что развесить кормушки, сделанные собственными руками на деревьях, стало интересной задачей для детей, которые с радостью и любовью присоединились к этому благородному делу. Таким образом, эта акция не только поможет птицам и украсит городской парк, но и стала символом взаимопонимания и сотрудничества между городской администрацией, общественными организациями и местным населением.

«Создание благоприятной среды для птиц — это важный шаг к сохранению биоразнообразия и экологической устойчивости нашего региона. Давайте поддержим эту прекрасную инициативу и поможем птицам пережить зиму», — рассказала заместитель главы городского округа Шатуры Ирина Ваврик.

Участники акции выразили надежду, что подобные мероприятия станут традицией в Шатуре и помогут создать благоприятную среду для всех живых существ в городском парке.