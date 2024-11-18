Всероссийская акция «Нет ненависти и вражде» прошла в Подмосковье

Всероссийская акция «Нет ненависти и вражде» проводилась по всей России с 5 по 14 ноября. Ее организовало Главное управление по противодействию экстремизму МВД России.

Цель оперативно-профилактического мероприятия — пропаганда негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, а также развитие общественной активности в духе патриотизма, профилактика экстремистских проявлений, в том числе в молодежной среде.

Кроме того, акция была направлена на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия.

К примеру, в Домодедово сотрудники полиции провели профилактическую беседу с учениками-кадетами школы №4. Ребятам рассказали, что такое экстремизм, терроризм и ксенофобия, проинформировали их об ответственности за совершение преступлений экстремистского характера, а также призвали их быть бдительными в соцсетях и не сообщать незнакомым персональные данные.