Всероссийская акция «Вселенная атомных городов» стартует 15 апреля

Всероссийская акция «Вселенная атомных городов» пройдет с 15 по 30 апреля 2025 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» при содействии программы «Территория культуры Росатома». Она посвящена 80-летию атомной промышленности в России.

Акция направлена на популяризацию достижений отечественной атомной отрасли среди подрастающего поколения нашей страны, укрепление патриотизма и создание положительного восприятия атомной науки и технологий через творческие формы выражения.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить себя в литературном, кинематографическом, театральном и художественном направлениях.

Для участия необходимо подготовить работу в одной или нескольких

из предложенных номинаций: «Поэзия и проза атомных городов», «Прошлое, настоящее и будущее атомных городов», «Театр Росатом», «Юбилейный плакат Росатом».

Для участия в акции необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». По итогам экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на указанном портале.