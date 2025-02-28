Всероссийская неделя детской книги пройдет в марте

Всероссийская неделя детской книги пройдет с 22 по 30 марта. Это крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция.

В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочено к Году защитника Отечества в России.

Участниками акции станут ведущие отечественные организации, занимающиеся проблемами детского чтения и литературы: Российский книжный союз и Российская библиотечная ассоциация. Главный оператор —ФГБУК «Российская государственная детская библиотека».

В рамках мероприятия пройдут программа для детей и творческие выезды современных детских писателей в разные субъекты России. В регионах пройдут встречи с детскими поэтами, писателями и художниками-иллюстраторами, а также мастер-классы, викторины, показы фильмов и спектаклей, лекции и театрализованные чтения.

Для участия в акции необходима регистрация — до 17 марта.