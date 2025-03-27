Всероссийская неделя охраны труда пройдет в сентябре в Сириусе

Десятая Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 15 по 18 сентября 2025 года на федеральной территории «Сириус». Об этом стало известно в рамках заседания Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия, которое прошло под руководством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

Всероссийская неделя охраны труда нацелена на привлечение внимания к современным вызовам в социально-трудовой сфере и популяризацию безопасности на производстве.

«В сегодняшних условиях, когда мы ощущаем недостаток рабочей силы, приступили к реализации с 1 января 2025 года нацпроекта „Кадры“, перезагружаем систему образования для того, чтобы она соответствовала подготовке кадров, которые необходимы экономике, вопросы охраны труда приобретают одно из важнейших значений», — подчеркнула Голикова.

В этом году основной стратегической темой деловой программы мероприятия станет тема «Народосбережение — гарантия устойчивого развития». Также в рамках мероприятия состоится заседание Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников Содружества независимых государств. В планах — запустить специальный трек деловой программы, ориентированный на предприятия малого и среднего бизнеса.

Кроме того, пройдет Молодежный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий и будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и конкурсов по охране труда.

Подробная информация о мероприятии представлена на этом сайте.