Всероссийская неделя охраны труда пройдет в сентябре

Девятая Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 10 по 13 сентября 2024 года в Университете «Сириус» (федеральная территория «Сириус»).

За годы реализации проект подтвердил свою социальную значимость и высокий статус главной дискуссионной площадки, предназначенной для представления современных тенденций в развитии всех аспектов трудовых отношений, в том числе обмена опытом и обсуждения перспектив развития деятельности в области обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья сотрудников на производстве.

Главной темой деловой программы в этому году станет формирование культуры безопасного труда. Пленарное заседание состоится 11 сентября.

Особое внимание на форуме будет уделено вопросам психологического здоровья сотрудников, изменениям рынка труда и системы образования, вопросам применения информационных технологий, госуправления в сфере охраны труда и контрольно-надзорной деятельности, будут даны рекомендации по разработке корпоративного единого демографического стандарта для предприятий (меры корпоративной демографической поддержки сотрудников и членов их семей).

В связи с председательством России в БРИКС, впервые площадку форума посетят министры труда и занятости стран БРИКС. Также пройдет заседание Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.

На выставочной экспозиции будут представлены не только традиционные направления — охрана труда и производственная безопасность, средства индивидуальной и коллективной защиты, но и такие блоки как управление кадрами, медицина и гигиена труда, реабилитация сотрудников, продукты для корпоративного сектора, IT-решения для бизнеса.