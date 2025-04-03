Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасность начинается с тебя» стартует в апреле
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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасность начинается с тебя» пройдет с 15 апреля по 30 июня. Ее проводит МЧС России и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру».
Цель мероприятия — повышение уровня культуры безопасности, а также профилактика травматизма среди несовершеннолетних.
К участию приглашаются школьники. Ребятам предстоит ответить на вопросы, связанные с пожарной безопасностью, безопасностью на воде, правилами безопасного поведения в городской среде.
Принять участие можно онлайн на платформе «Учи.ру».