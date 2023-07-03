Всероссийская патриотическая акция стартовала в Королеве

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» в рамках семейного фестиваля «Vерность. Любовь. Zабота» в Королеве запустило одноименную федеральную акцию.

В ходе фестиваля прошли семейные спортивные соревнования, мастер-классы, концерты и выставки. Также граждан поздравили российские космонавты с борта МКС. Помимо этого, в рамках мероприятия были награждены золотые и рубиновые юбиляры.

В рамках всероссийской акции в течение недели будут проходить тематические встречи, концерты, обсуждения и фестивали. В этом году мероприятия пройдут под эгидой чествования многодетных семей и семей защитников Отечества.

«И в таком формате сможем рассказать о самом главном – важности семьи, традиционных ценностях. Показать пример любви и заботы нашим детям», - рассказала заместитель секретаря Генсовета партии, зампред Госдумы Анна Кузнецова.

Руководитель Московской областной региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова отметила важность поддержки института семьи. Она напомнила, что в рамках народной программы создаются службы помощи семьям, выстраивается работа семейных многофункциональных центров и система содействия занятости родителей и подростков.