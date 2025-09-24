Всероссийская премия «Человек с большим сердцем» пройдет в Москве

Всероссийская премия «Человек с большим сердцем» пройдет 22 ноября 2025 года в Москве. Это премия для волонтеров, благотворителей, социальных предпринимателей, учителей и наставников, всех неравнодушных граждан.

Премия учреждена в целях поощрения граждан, проявивших себя в благотворительности, добровольчестве и социально значимой деятельности. Она проводится в соответствии с государственной политикой поддержки гражданской активности и патриотического воспитания и развития гражданской ответственности.

Подать заявку на участие можно здесь. Номинировать своего героя — здесь. Получить подробную информацию о премии — на сайте проекта.