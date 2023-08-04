Всероссийские соревнования «Школа безопасности» проходят на территории двух округов Подмосковья

В Подмосковье на территории городских округов Воскресенск и Ленинский проходят XVII соревнования «Школа безопасности», в которых принимают участие ученики со всей России. Об этом сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

На церемонии открытия соревнований выступил директор Департамента гражданской обороны и защиты населения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Олег Мануйло.

«Впереди вас ждут интересные соревнования! Вам предстоит пройти обучающие дистанции, на которых вы покажете свое мастерство и навыки безопасности жизнедеятельности. Вы уже победители, вы победили в своих городах, в субъектах, федеральных округах и сейчас будете соревноваться среди лучших. Желаю каждому из вас достойно выдержать все испытания и получить бесценный опыт! Пусть в честной борьбе победят сильнейшие!», — сказал Мануйло.

В рамках состязаний участники должны будут пройти пожарную эстафету, провести поисково-спасательные работы, оказать первую помощь в экстремальных ситуациях, преодолеть препятствия с использованием альпинистского снаряжения и не только. Помимо этого, для них разработали творческие конкурсы. В соревнованиях принимают участие свыше 180 учеников, которые входят в состав 18 команд.

«Школа безопасности» воспитывает у ребят готовность прийти на помощь ближнему в трудную минуту, способность принимать решения и действовать в сложных и чрезвычайных ситуациях. Мы всегда рады поддерживать такие мероприятия на территории Московской области», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Полетыкин отметил, что данные соревнования являются одним из главных направлений, которое может сформировать здоровое общество. Он выразил уверенность, что участники получат полезный опыт в области безопасности жизнедеятельности.

Отметим, что организаторами соревнований выступают МЧС и Минпросвещения России при содействии Правительства Москвы, Правительства Подмосковья и информационной поддержке регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций и Главного управления МЧС России по Подмосковью.