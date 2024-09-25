Всероссийский фестиваль духовности и культуры прошел в Можайском округе

В д. Исавицы, расположенной в Можайском округе, в 19-й раз состоялся фестиваль духовности и культуры, гостями которого стали представители из России, Беларуси и Армении.

В мероприятии приняли участие музыканты, исполнители фольклорных песен, поклонники русской словесности и культуры, писатели, ученые, режиссеры и художники. Фестиваль стал площадкой для общения деятелей культуры, науки и духовности. По достоинству гостями мероприятия была оценена концертная программа.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Фестиваль «Бородинская осень» торжественно открыли на территории комплекса «Святого колодца прп. Ферапонта Можайского». В рамках его проведения состоялись различные мероприятия, которые уже стали традиционными для муниципалитета. Так, прошел концерт «Песни Русского воскресения», выступления фольклорных коллективов, конкурс документального кино «Небесный град и земное Отечество», открытие художественной выставки международного уровня «Русские версты», которая приурочена к юбилею Великой Победы.

Фестиваль состоялся по инициативе Всемирного Русского Народного Собора и Союза писателей России. Его проведение благословил Святейший Патриарха Московского и всея Руси Кирилл. Поддержку в организации и проведении оказала администрация Можайского округа и попечительский совет комплекса «Святого колодца прп. Ферапонта Можайского».