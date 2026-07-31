Всероссийский фестиваль «Яблоко от Яблони» пройдет в августе
Фото: [Медиасток.рф]
Фонд содействия реализации социальных проектов «БЛАГОВЕСТ» 19 августа 2026 года реализует Всероссийский фестиваль «Яблоко от Яблони» в рамках Всероссийского духовно-патриотического, социально-экологического проекта «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ».
Цели фестиваля — духовное единение людей, укрепление связи поколений и семейных ценностей, сохранение и передача традиций, патриотическое воспитание детей и молодежи, популяризация здорового и спортивного образа жизни, выявление талантов у детей и молодежи, а также ознакомление с культурой, природными и территориальными достопримечательностями России, воспитание любви к Родине.
Регистрация участников фестиваля доступна на официальной странице проекта.