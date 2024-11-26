Всероссийский форум «Дигория» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье на территории мастерской управления «Сенеж» прошла торжественная церемония открытия VI Всероссийского форума «Дигория», в котором принимают участие молодые ученые социально-гуманитарного профиля и практики общественно-политической сферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу форума.

Мероприятие будет проходить до конца недели, его разделили на пять направлений. Среди них — «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии», «Политическое образование и гражданское просвещение». Для участников подготовили пленарные заседания, сессии, брифинги, мастер-классы и другие активности.

«Главная миссия всероссийского форума «Дигория» — это объединение интеллектуального потенциала молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы на благо нашей Родины», — отметил руководитель платформы «Дигория», генеральный директор АНО «Институт гуманитарных программ» Заурбек Хугаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.