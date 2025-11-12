Всероссийский форум «Настоящие отцы» пройдет в Хабаровском крае

С 9 по 12 декабря в Хабаровске состоится Всероссийский форум «Настоящие отцы». Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Цель форума — формирование сообщества молодых отцов и системы осознанного и ответственного отцовства. В его рамках будут организованы площадки для проведения тренингов и семинаров по вопросам психологии воспитания детей и психологии семейных отношений. В основе программы лежит обучение взаимодействию с помощью организации совместного семейного активного отдыха и досуга и вовлечение молодых отцов в реализацию проектов в области молодежной политики.

Участниками форума станут 100 молодых отцов со всей страны (в возрасте от 18 до 35 лет включительно) и 100 детей (в возрасте от 5 до 17 лет включительно).

Взрослых участников ждут лекции от экспертов, форумная работа, стратегические сессии. Для детей проведут творческие мастерские, игры, физические активности и игры.

Основной площадкой проведения форума станет Молодежный досуговый центр Хабаровска.

Подать заявку на участие в форуме можно на платформе ФГАИС «Молодежь России» по этой ссылке до 28 ноября включительно.