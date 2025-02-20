Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс состоялся в Егорьевске

В егорьевском Колледже педагогики и искусства состоялся I Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Dance Art», зрителями которого стали порядка 1300 человек.

В фестивале приняли участие 27 творческих коллективов, которые прибыли в Егорьевск из городов Подмосковья и других регионов.

«В жизни столько народу не было в колледже!» — поделился впечатлением студент музыкального отделения КПИ Сахил Диланов.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Егорьевск ]

В роли жюри предстали педагоги хореографического отделения колледжа и почетный гость — выпускник колледжа, участник шоу «Танцы на ТНТ», актер, модель и основатель студии «Kolomna Brothers Dance Studio» Антон Максаков. Эксперты оценили более 80 уникальных номеров. Они обращали внимание не только на технику, но и творческий подход. Ведь танец — это целая история, в которой можно передать палитру разных чувств и эмоций.

Так, коллектив из Воскресенска поделился историей любви к кумиру. Шатурские танцоры познакомили зрителей с девочкой, которая подружилась с африканским племенем. Младшая группа одной из егорьевских команд дебютировала на сцене в образе кукол барби, а малыши из другой группы предстали перед зрителями в виде милых и смешных пингвинят.

Выпускники колледжа подготовили много коллективов для выступления на сцене. Педагогам особенно радостно видеть, когда их воспитанники добиваются творческих успехов. Сами участники признались, что через танец они передают зрителям свою любовь. Директор колледжа Рузанна Сафонова отметила, что танцорам будут рады в колледже. В учебном заведении есть занятия даже для самых юных ребят, которые проходят в вечернее время.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Егорьевск ]

Возможность выступить на сцене — не единственный подарок для участников мероприятия. Антон Максаков устроил для них мастер-класс по хип-хопу, а студенты хореографического отделения колледжа выступили с яркими номерами. Талантливые танцоры на регулярной основе посещают профессиональные конкурсы областного и всероссийского масштаба. Фестиваль стал для них площадкой, где они смогли усовершенствовать преподавательское мастерство.

Представители колледжа выразили слова благодарности за помощь в организации мероприятия коломенскому Государственному социально-гуманитарному университету и егорьевской Кондитерской фабрике «Победа». В колледже надеются, что фестиваль превратится в добрую ежегодную традицию.