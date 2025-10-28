Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех» пройдет в ноябре

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» реализует стратегию развития агентства до 2030 года, утвержденную наблюдательным советом агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

Одним из важных элементов является инклюзивное развитие, в частности проект «Открыто для всех». В рамках развития проекта агентство ежегодно проводит масштабные федеральные мероприятия, объединяющие представителей власти, бизнеса и экспертов в области инклюзии.

Агентством при участии Фонда «Росконгресс» в Москве 24 и 25 ноября планируется проведение Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех». В его рамках состоится деловая программа, направленная на обсуждение актуальных вопросов интеграции людей с инвалидностью в социальную и экономическую жизнь. Концепция — «форум-город» возможных решений и пространств с отдельными локациями, демонстрирующими лучшие практики для людей с особенностями развития и здоровья в сфере доступности и безбарьерности среды, реабилитации, образования и спорта.

В деловой программе форума запланировано проведение церемонии награждения премией «Открыто для всех», в рамках которой будут отмечены регионы РФ с наибольшей активностью бизнеса, вовлеченного в создание доступной среды, товаров и услуг для людей с инвалидностью и подписавшего Национальный инклюзивный договор.

Кроме того, в период с 24 по 30 ноября состоится Всероссийская неделя «Открыто для всех». На различных площадках будут проведены мотивационные, развлекательные и познавательные мероприятия, способствующие развитию инклюзии, повышению осведомленности общества о жизни людей с инвалидностью, изменению стереотипов о них.