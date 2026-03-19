Всероссийский конгресс консорциума «5П Детская медицина» пройдет в марте

Оргкомитет VII Всероссийского конгресса консорциума «5П Детская медицина» с международным участием приглашает специалистов к участию в научно-практическом мероприятии, которое пройдет с 24 по 26 марта.

Консорциум тесно сотрудничает с международным сообществом экспертов, ученых и клиницистов. Результат этого сотрудничества — совместные симпозиумы с зарубежными специалистами. Участники мероприятия смогут задать вопросы специалистам из-за рубежа.

Участников ждут профессиональное и неформальное общение с коллегами, интерактивные сессии и практические мастер-классы, более 80 симпозиумов по важнейшим направлениям детской медицины.

Кроме того, в рамках конгресса проводятся Всероссийский форум «ОРФЕЙ», IV Всероссийская конференция «Медицинское право и стандартизация управления качеством в педиатрии», II Форум по диетологии и нутрициологии, IV Всероссийский форум медицинских сестер «Сестринское дело в современной педиатрии» и другие значимые мероприятия.

