Всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь» стартует в апреле

Всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь» пройдет с 20 апреля по 9 мая. Его проводит Народный фронт совместно с АО «МОСГАЗ» в рамках акции «Вечный огонь в нашем сердце».

Принять участие в конкурсе могут семьи с детьми в возрасте до 18 лет со всей страны. Заявки принимаются по пяти номинациям: рисунок, коллаж, поделка, компьютерная графика и анимация, а также видеоролик об истории создания работы.

Работы участников должны быть опубликованы отдельным постом во «ВКонтакте» под тремя хештегами #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #Народныйфронт и отметкой официальной страницы АО «МОСГАЗ». Опубликовать работу можно с 00:00 мск 20 апреля до 10:00 мск 9 мая.

Победители конкурса примут участие в торжественной церемонии профилактики Вечного огня на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду, а призеры получат дипломы и ценные призы. Специальные подарки будут вручены наиболее активным образовательным учреждениям и авторам самых запомнившихся работ.

В 2024 году конкурс объединил более 55 тыс. семей из 89 регионов России и стал одной из самых ярких акций в социальных сетях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Всего за пять лет существования в конкурсе приняли участие более 110 тыс. семей со всей страны.