Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс пройдет в Павловском Посаде
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
Третий Всероссийский многожанровый конкурс в формате фестиваля «Карусель Земля» состоится в подмосковном Павлово-Посадском городском округе. Новостью поделились в социальных сетях администрации муниципалитета.
Гостем фестиваля может стать любой желающий. Для зрителей 25-го ноября в Доме культуры «Октябрь» выступят творческие коллективы и солисты из Москвы и Московской области. А оценивать конкурсантов будет экспертное жюри, среди которого будут народные и заслуженные артисты Российской Федерации, деятели культуры с мировыми именами, ведущие педагоги вузов страны, а также наставники различных творческих ансамблей.
Старт мероприятия в 10:00. Вход свободный.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.