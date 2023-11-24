Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс пройдет в Павловском Посаде

Гостем фестиваля может стать любой желающий. Для зрителей 25-го ноября в Доме культуры «Октябрь» выступят творческие коллективы и солисты из Москвы и Московской области. А оценивать конкурсантов будет экспертное жюри, среди которого будут народные и заслуженные артисты Российской Федерации, деятели культуры с мировыми именами, ведущие педагоги вузов страны, а также наставники различных творческих ансамблей.

Старт мероприятия в 10:00. Вход свободный.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.