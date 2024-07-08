Всероссийский съезд наставников пройдет в июле

Минпросвещения России сообщает, что с 26 по 27 июля 2024 года на базе Федерального технопарка профессионального образования пройдет «Всероссийский съезд наставников».

На Съезде наставников планируется обсуждение проекта концепции развития наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года, а также создание стратегии по ее реализации.

Организатором мероприятия является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» при поддержке Минпросвещения России.

В рамках Съезда наставников также планируется объявление старта Всероссийского конкурса лучших практик наставничества «Золотые стандарты наставничества: отбор лучших практик», к участию в котором будут приглашены российские компании, предприятия и организации, в том числе социальной, образовательной сфер, а также государственного и корпоративного секторов, расположенные в субъектах Российской Федерации.