Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет в Москве в ноябре

Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет в Москве с 22 по 25 ноября. Мероприятие посвящено 65-летию движения студенческих отрядов в России и 20-летию учреждения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Слет проводится в целях поддержки и развития движения студенческих отрядов, привлечения в него представителей молодежи и популяризации движения как социальной среды для профессиональной и личностной самореализации молодого поколения.

Планируется, что участниками Слета станут 12 500 участников движения студенческих отрядов разных поколений из 89 субъектов Российской Федерации и дружественных стран, а также работодателей и партнеров МООО «РСО».

Регистрация участников будет осуществляться через платформу мероприятия.трудкрут.рф.