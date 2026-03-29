Всероссийский субботник пройдет 25 апреля

С целью увеличения доли граждан, принимающих трудовое участие в формировании комфортной городской среды, Минстроем России принято решение о проведении Всероссийского субботника 25 апреля 2026 года.

Одним из ключевых приоритетов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – ФП ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни» является вовлечение жителей в принятие решений по вопросам благоустройства территорий.

С 21 апреля по 12 июня 2026 года посредством платформы обратной связи федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, zagorodsreda.gosuslugi.ru на территории всех субъектов Российской Федерации — участников ФП ФКГС проходит Всероссийское голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2027 году.