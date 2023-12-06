Второй Всероссийский цифровой диктант по персональным данным продолжается в стране до 15 декабря. Его проводит Министерство цифрового развития и связи Алтайского края совместно с Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Цель диктанта — повышение уровня цифровой грамотности граждан в области безопасности персональных данных, а также разбор типовых нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при работе с персональными данными в цифровой среде.

Принять участие в диктанте можно на этом сайте. Сначала потребуется авторизоваться посредством ЕСИА — это необходимо для формирования статистики проведения акции и вывода именного сертификата. После формирования сертификата персональные данные будут обезличены.