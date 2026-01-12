Всевидящее око: водителей готовятся поставить под круглосуточный видеоколпак

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой расширить функционал камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в Правительство РФ, сообщает РИА Новости.

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «О дорожной деятельности в Российской Федерации». Речь идет об исключении из текста закона словосочетания «в целях контроля за соблюдением ПДД на такой полосе», которое сейчас ограничивает применение камер только мониторингом выделенной полосы для общественного транспорта.

По замыслу автора проекта, поправка позволит использовать технические средства фиксации для контроля за соблюдением правил дорожного движения на всей ширине дороги, где присутствует «выделенка». Целью нововведения декларируется повышение безопасности дорожного движения на таких участках.

Данная инициатива развивает изменения в законодательстве, вступившие в силу в сентябре 2024 года, которые детально регулируют порядок размещения и использования средств автоматической фиксации нарушений ПДД.

