ВШЭ: 97% людей испытывают гордость за достижения страны после посещения выставки «Россия»
Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]
Девяносто семь процентов посетителей выставки-форума «Россия» испытывают гордость за достижения страны, представленные в экспозиции. Об этом говорят результаты исследования, проведенного ЭИСИ, ВШЭ и ИНСОМАР.
Сегодня на площадке выставки открылась студия Экспертного института социальных исследований и прошла презентация социологических данных по восприятию мероприятия посетителями.
Согласно исследованию НИУ ВШЭ, чаще всего после посещения выставки граждане испытывали гордость, радость, удивление, восторг и интерес. Девяносто три процента респондентов отметили, что выставка вселяет уверенность и веру в будущее.
Также 85% опрошенных заявили, что рекомендуют посетить выставку другим людям, а более 14% посетили выставку повторно. Девяносто три процента респондентов отметили, что посещение выставки позволяет увидеть возможности для самореализации молодежи в России.
«Выставка — возможность для каждого посмотреть на себя и страну со стороны, в онлайн-режиме увидеть наличествующие результаты развития. Уверенность и гордость — это хороший фундамент для размышлений о будущего и его проектирования», - отметил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.