ВШЭ: 97% людей испытывают гордость за достижения страны после посещения выставки «Россия»

Девяносто семь процентов посетителей выставки-форума «Россия» испытывают гордость за достижения страны, представленные в экспозиции. Об этом говорят результаты исследования, проведенного ЭИСИ, ВШЭ и ИНСОМАР.

Сегодня на площадке выставки открылась студия Экспертного института социальных исследований и прошла презентация социологических данных по восприятию мероприятия посетителями.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, чаще всего после посещения выставки граждане испытывали гордость, радость, удивление, восторг и интерес. Девяносто три процента респондентов отметили, что выставка вселяет уверенность и веру в будущее.

Также 85% опрошенных заявили, что рекомендуют посетить выставку другим людям, а более 14% посетили выставку повторно. Девяносто три процента респондентов отметили, что посещение выставки позволяет увидеть возможности для самореализации молодежи в России.