Вся правда о комбуче и йогуртах: как нас обманывают производители полезной еды

Специалисты в области нутрициологии выявили категорию товаров, которые, несмотря на репутацию здоровой пищи, могут спровоцировать патологии сердца. В список потенциально опасных попали кимчи, смузи и фруктовые йогурты. Об этом специалист по питанию Трейси Паркер рассказала изданию Daily Mirror.

Скрытые угрозы в рационе для микрофлоры

Специалист по здоровому питанию Трейси Паркер в интервью для издания Daily Mirror обратила внимание на двойственную природу некоторых популярных продуктов. По ее словам, блюда, которые традиционно считаются основой для поддержания баланса кишечной микрофлоры, при определенных обстоятельствах способны серьезно навредить сердечно-сосудистой системе. В перечень продуктов с «двойным дном» вошли ферментированные закуски, такие как кимчи и квашеная капуста, а также напитки на основе грибных культур, включая комбучу.

Эксперт подчеркнула, что регулярное и бесконтрольное употребление этих позиций повышает риск возникновения хронических заболеваний сердца и сосудов. Основная причина кроется в специфике промышленного производства, где для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока годности в состав добавляются компоненты, нивелирующие всю пользу натуральных ингредиентов.

Роль сахара и соли в развитии сердечных патологий

Главным фактором риска Трейси Паркер считает наличие скрытых добавок, которые потребители часто игнорируют. Она пояснила, что многие ферментированные продукты содержат критический уровень соли, который провоцирует задержку жидкости в организме и ведет к росту артериального давления. С другой стороны, фруктовые йогурты и готовые смузи перенасыщены сахаром, что вызывает резкие колебания уровня глюкозы в крови и негативно сказывается на состоянии сосудистых стенок.

Нутрициолог отметила, что даже самые полезные смузи могут стать причиной метаболических нарушений, если они лишены клетчатки и содержат избыток сладких наполнителей. В свою очередь, избыточное содержание хлорида натрия в кимчи и капусте делает их опасными для людей, склонных к гипертонии, превращая диетический обед в источник дополнительной нагрузки на сердечную мышцу.

Рекомендации по безопасному употреблению суперфудов

При этом эксперт добавила, что исключать указанные продукты из рациона полностью нет необходимости. По мнению Трейси Паркер, ключевым фактором сохранения здоровья является умеренность в потреблении и тщательный анализ состава на этикетках. Она посоветовала отдавать предпочтение версиям товаров с пониженным содержанием соли и без добавления рафинированного сахара.

Специалист резюмировала, что осознанный выбор ингредиентов позволяет сохранить полезные свойства пищи для пищеварения, не подвергая сердце лишнему стрессу. Чтение информации на упаковке и понимание того, сколько консервантов и подсластителей содержится в порции, остается единственным надежным способом защитить организм от скрытых угроз в так называемой здоровой еде.