Вся вторичка в ступоре: Долина заставила покупателей избегать сделок как чумы

Банк «Дом.РФ» констатирует существенное влияние на рынок вторичного жилья ситуации, в обиходе называемой «схемой Долиной». По словам директора клиентского сервиса и взыскания банка Кирилла Малиновского, это влияние выражается в кратном увеличении доли отказов покупателей от сделок, где продавцами выступают пожилые или одинокие собственники, передает РИА Новости.

Причиной такой осторожности является отсутствие четкой правовой позиции по подобным сделкам. Мошенническая схема, получившая название по фамилии певицы Ларисы Долиной, заключается в том, что продавец, уже получив деньги, отказывается передавать квартиру, заявляя, что был введен в заблуждение. В марте 2025 года суды удовлетворили иск Долиной об оспаривании сделки по продаже ее квартиры, оставив покупательницу Полину Лурье и без жилья, и без денег.

Сообщество ожидает заседания Верховного суда по этому делу, назначенного на 16 декабря. До вынесения вердикта большинство покупателей либо отказываются от рискованных сделок, либо занимают выжидательную позицию, так как надежного механизма защиты от оспаривания договора в настоящий момент не существует.

В Государственной думе обсуждаются меры противодействия, в том числе возможное введение семидневного «периода охлаждения» для сделок с недвижимостью. В это время деньги покупателя будут находиться на специальном счете, что теоретически позволит предотвратить мошенничество.

Ранее Долина после продажи квартиры просила Лурье оставить ей пианино.