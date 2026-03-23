Вслед на Новосибирском: жуткий очаг вируса среди скота нашли в Томской области

Один эпизоотический очаг обнаружен в крестьянском фермерском хозяйстве Первомайского района. Второй находится на территории Кривошеинского района. На период действия ограничений в этих местах введен ряд запретов.

В эпизоотических очагах нельзя лечить заболевших животных, а также ввозить и вывозить восприимчивых к вирусу особей. Исключение сделано только для тех, кто прошел вакцинацию от бешенства в течение последних 179 дней. Кроме того, под запрет попали перемещение и перегруппировка скота, посещение хозяйств посторонними лицами и снятие шкур с павших животных.

Карантин будет действовать в течение 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного и утилизации всех трупов. Контроль за исполнением предписаний возложен на профильного заместителя главы региона.

Бешенство представляет собой смертельно опасную инфекцию. Вирус поражает центральную нервную систему, вызывая необратимые последствия. На стадии появления клинических симптомов заболевание неизбежно заканчивается летальным исходом как у животных, так и у человека.