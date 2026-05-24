Всплыли жуткие подробности общения уволенного преподавателя с другими подростками в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде разгорелся громкий скандал, связанный с поведением одного из педагогических работников. Местные родители открыто обвинили преподавателя в ведении переписки непристойного характера с несовершеннолетней ученицей, обучающейся в 8-м классе. О произошедшем инциденте детально информирует телевизионный канал «Кстати», пишет Газета.ру.

Детали сомнительного общения педагога с подростками

По сведениям журналистов телеканала, мужчина отправлял одной из учениц фотографии нецензурного содержания. При этом существуют обоснованные подозрения, что данная школьница была не единственной, с кем преподаватель вел подобные разговоры. В личных беседах с представителями прессы другие учащиеся школы рассказали, что мужчина регулярно выходил с ними на связь через различные социальные сети, активно комментировал их публикации и оставлял разнообразные электронные реакции под их личными постами.

Реакция профильного департамента и увольнение сотрудника

До совершения данных действий мужчина официально трудился в образовательном учреждении, где вел уроки по истории и естествознанию. Помимо педагогической деятельности, он также имел активный профиль на специализированном интернет-портале для виртуальных знакомств. В Департаменте образования Нижегородской области оперативно отреагировали на случившееся и официально заявили, что в настоящий момент данный специалист полностью прекратил свою трудовую деятельность в указанной школе и больше там не работает.

Аналогичные происшествия в российских регионах

Данный случай является не единственным подобным инцидентом за последнее время. Ранее в Пермском крае ученики 7-го класса смогли тайно зафиксировать на видеокамеру учителя информатики, который занимался мастурбацией непосредственно во время проведения школьного занятия. По свидетельствам людей, лично знакомых с обстановкой в том учебном заведении, этот педагог практиковал подобное девиантное поведение и в прошлые периоды работы. В региональном Министерстве образования подтвердили получение официальной жалобы, оперативно направив все собранные материалы в правоохранительные органы, после чего подозреваемый мужчина был незамедлительно задержан сотрудниками полиции.