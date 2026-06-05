Вспышка кишечной инфекции в лагере «Зарница» под Тверью: более 10 детей госпитализированы

В детском лагере «Зарница» в Тверской области произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой более десяти школьников оказались на больничных койках. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По предварительным данным, дети попали в инфекционное отделение с характерными симптомами отравления. На место незамедлительно выехали сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Специалисты Роспотребнадзора уже приступили к проверке продуктов питания, готовых блюд и воды, а также начали обследование заболевших и всех, кто с ними контактировал. Состояние госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное.