Детей школы в Надыме перевели на дистант после массового отравления

Ученики начальных классов школы № 9 в Надыме (ЯНАО) были переведены на дистанционное обучение после отравления. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В учреждении Надыма семь детей пожаловались на одинаковые симптомы: боль в животе, рвота, головокружение, тошнота. Всех ребят осмотрели врачи. Предварительно выяснили, что они почувствовали себя плохо после обеда в столовой. Шесть младшеклассников отправили на домашнее лечение и обучение, одного ребенка госпитализировали.

Как рассказала начальник департамента образования администрации Надымского района Ольга Рудакова, информацию об отравлении детей передали в Роспотребнадзор. Специалисты проведут проверку. Кроме того, в здании начальной школы временно не проводят уроки: кабинеты дезинфицируют.

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