«Вспышка сальмонеллеза в московском детсаду»: три группы закрыли на карантин

Три группы детского сада в Москве закрыли на карантин из-за сальмонеллеза
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Москве ввели карантин в дошкольном образовательном учреждении № 1290 из-за выявления случаев заболевания сальмонеллезом среди воспитанников. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщила «Лента.ру».
По информации источника, временно закрыты для посещения в связи с вспышкой инфекционного заболевания три группы детского сада.
Родители воспитанников рассказали, что вероятной причиной массового заражения могли стать недоброкачественные продукты питания, поставляемые в столовую учреждения.
Известно, что пищевую продукцию доставляет компания «Школьник-ЮЗ». Как отмечает телеграм-канал, в открытых источниках размещены десятки жалоб от недовольных качеством работы этого предприятия.
Директор детского сада Екатерина Маркова подтвердила информацию о двух зарегистрированных случаях заражения сальмонеллезом среди детей.
Ситуация вызвала серьезное беспокойство у родителей — многие взрослые предпочитают оставлять детей дома, опасаясь возможного заражения инфекцией.
