«Вспышка сальмонеллеза в московском детсаду»: три группы закрыли на карантин

В Москве ввели карантин в дошкольном образовательном учреждении № 1290 из-за выявления случаев заболевания сальмонеллезом среди воспитанников. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщила «Лента.ру».

По информации источника, временно закрыты для посещения в связи с вспышкой инфекционного заболевания три группы детского сада.

Родители воспитанников рассказали, что вероятной причиной массового заражения могли стать недоброкачественные продукты питания, поставляемые в столовую учреждения.

Известно, что пищевую продукцию доставляет компания «Школьник-ЮЗ». Как отмечает телеграм-канал, в открытых источниках размещены десятки жалоб от недовольных качеством работы этого предприятия.

Директор детского сада Екатерина Маркова подтвердила информацию о двух зарегистрированных случаях заражения сальмонеллезом среди детей.

Ситуация вызвала серьезное беспокойство у родителей — многие взрослые предпочитают оставлять детей дома, опасаясь возможного заражения инфекцией.

