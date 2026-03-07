Вспышка смертельной болезни массово губит скот в Сибири

В сибирских регионах разворачивается драматичная эпопея с участием полиции, ветеринаров и владельцев частных подворий. Причиной стала вспышка пастереллеза — опасной бактериальной инфекции, поражающей крупный рогатый скот. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Baza.

Больнее всего удар пришелся по Новосибирской области. В Купинском, Баганском и Карасукском районах с начала февраля местные жители наблюдают пугающую картину: на улицы выходят полицейские и ветеринары, которые изымают коров и быков прямо из сараев. По словам сельчан, счет уничтоженных животных уже идет на сотни. Люди остаются без кормильцев, а внятных объяснений от властей так и не дождались.

В селе Новопичугово ситуация особенно тяжелая. Там введен карантин, крестьянам запретили продавать молоко и мясо. Для многих семей, живущих за счет подсобного хозяйства, это означает потерю единственного источника дохода. Официально о причинах мора и масштабах бедствия не сообщается, что порождает слухи и панику.

Тем временем соседнее государство решило не рисковать. Казахстан оперативно ввел запрет на ввоз скота, мяса и молока из неблагополучных регионов — под ограничения попали Алтайский край, Республика Алтай, Омская и Новосибирская области. Для приграничных территорий, ориентированных на экспорт сельхозпродукции, это чувствительный экономический удар.

Пастереллез — острое инфекционное заболевание, поражающее домашний скот, птиц и диких животных. Болезнь протекает молниеносно и часто приводит к летальному исходу. Для человека прямой угрозы нет — случаи заражения людей крайне редки, а передачи от животного не зафиксировано. Но для животноводства это настоящая катастрофа, требующая поголовного уничтожения зараженных особей.

Ранее иммунолог предупредил о возможном заражении людей пастереллезом из-за вспышки на Урале.