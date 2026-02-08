Вспышка в пансионате: в Новой Москве массово госпитализировали постояльцев

В Новой Москве зафиксирован случай массовой госпитализации пожилых людей из пансионата. Об этом сообщает Lenta.ru , ссылаясь на данные Telegram-канал Mash.

Согласно данным источника, администрация учреждения объясняет происходящее вспышкой острого респираторного заболевания. В больницу направляют тех, кто уже демонстрирует симптомы, а также проживающих, которые могли контактировать с заболевшими. Предположительно, несколько постояльцев получили заражение при встрече с родными.

По предварительным данным, медицинскому наблюдению в стационаре подверглись как минимум 12 пенсионеров. Родственникам поступающих сообщают, что у пенсионеров диагностировано ОРВИ.

В настоящее время в учреждении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Официальные комментарии от представителей министерства здравоохранения или руководства пансионата пока не поступали.

Ранее соообщалось, что скандальный интернат в Кузбассе стал «лучшим» в рейтингах, пока в нем умирали люди.