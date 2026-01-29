Цепи, тухлятина и 9 жертв: скандальный интернат стал «лучшим» в рейтингах, пока в нем умирали люди

Прокопьевский психоневрологический интернат в Кемеровской области, где в настоящее время расследуется уголовное дело о нарушениях, повлекших гибель девяти человек, в 2024 году занял высокое место в независимой оценке качества условий социальных услуг, узнали во VSE42.Ru .

Согласно документам на сайте учреждения, интернат набрал максимальные 100 баллов по критериям комфортности, доступности и доброжелательности персонала, заняв шестое место среди 38 учреждений области. Практический парадокс этой ситуации заключается в очевидном расхождении между формальными результатами анкетирования и последующими выводами правоохранительных органов.

По данным независимой оценки, основанной на 69 анкетах, учреждение получило высшие оценки. Более того, на сайте интерната были опубликованы итоги опроса за второй квартал 2025 года, согласно которым все 192 проживающих якобы были полностью довольны качеством питания и медицинским обслуживанием.

Однако эти данные резко контрастируют с информацией, появившейся в ходе проверок. По данным следствия, в интернате были допущены грубые нарушения санитарных правил, повлекшие смерть девяти постояльцев. В социальных сетях и СМИ появились шокирующие свидетельства, включая информацию о кормлении проживающих некачественными продуктами и даже о применении к ним физических ограничений. По распространенным а масс-медиа данным, постояльцев садили на цепь.

