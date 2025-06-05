Вспышку дифтерии в Западной Европе связали с большим наплывом мигрантов

Заболевания дифтерией в западноевропейских странах в значимых количествах начались именно в тех местах, где пролегают маршруты миграции иностранцев. Об этом сообщил журнал New England Journal of Medicine.

Издание опубликовало точку зрения экспертов из Института Пастера и эпидемиологи Santé publique France. Они проанализировали 360 случаев заболевания дифтерией в 10 странах западной Европы. По их данным, почти все заболевшие были молодыми мужчинами, причем недавно прибывшими мигрантами. Чаще всего симптомы болезни проявлялись на коже, в пять раз реже больной страдал затруднениями дыхания.

Анализы показали, что штаммы бактерии Corynebacterium diphtheriae были крайне похожи друг на друга, несмотря на разные страны, откуда прибыли их носители. Судя по всему, пациенты заражались по пути в те регионы, где у них проявлялись симптомы. По мнению ученых, это происходило на самых распространенных миграционных маршрутах и в центрах для мигрантов. Также исследователи заявили, что вспышка дифтерии 2022 года напрямую связана с такой же эпидемией 2025 года. Это явно указывает на наличие внутренней циркуляции болезни в Европе.

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