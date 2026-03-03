«Встань и пойди»: россиянку с инвалидностью унизили в аэропорту Стамбула

Россиянка Екатерина Комлева, получившая инвалидность второй группы, столкнулась с унизительным обращением в аэропорту Стамбула. Об этой истории сообщил телеграм-канал SHOT.

У девушки ампутированы пальцы на ногах после тяжелых ожогов — она обварила ноги в кипятке во время коммунальной аварии в ночном клубе в Екатеринбурге. Перед перелетом она заранее уведомила авиакомпанию Turkish Airlines о необходимости сопровождения, так как самостоятельно передвигаться по аэропорту ей тяжело.

При выходе из самолета девушку действительно встретил сотрудник с инвалидной коляской. Он довез ее до зоны ожидания для инвалидов у выхода на посадку и заявил, что на этом его обязанности заканчиваются.

Россиянка попросила помочь с чемоданом с ленты, довезти до туалета и до кафе, чтобы купить воды и еды — в специальной зоне для инвалидов такой возможности нет. В ответ она услышала лишь насмешки. Сотрудники авиакомпании ухмылялись, говорили фразы вроде «Вы такая смешная» и обсуждали ее с коллегами.

Выезжать за ограждение на коляске пассажирке запретили, даже до туалета. Работники буквально предложили девушке без пальцев на ногах «встать и пойти» по своим делам самостоятельно. Екатерине пришлось подняться с коляски и идти за чемоданом самой. Это закончилось новыми травмами — на ступнях появились раны.

Девушка написала жалобу в авиакомпанию и получила ответ. В Turkish Airlines заявили, что персонал действовал в соответствии со стандартами и компенсацию выплачивать не собирается. По словам Екатерины, в зоне выдачи багажа находились и другие инвалиды, которые жаловались на аналогичное отношение: грубость, отказ в доступе к туалету, воде и еде.

Теперь россиянка намерена добиваться справедливости и бороться с дискриминацией. Она уверена, что действия турецкой авиакомпании нарушают правила перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

