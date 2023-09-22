Встреча киноклуба «Эхо Братины» состоялась в Клину

Мероприятие прошло в Клину при поддержке Союза журналистов Подмосковья. В его рамках Клин представил свой опыт медиа-работы. Это телекомпания «Поиск», «Молодежное телевидение», медиацентр «Клин Православный»,

«Клин Православный» реализует межмуниципальный проект «Под покровом преподобного Сергия. Святыни и храмы Сергиево-Посадской епархии», в рамках которого было снято пятнадцать фильмов о храмах и святынях шести городских округов Подмосковья. Материалы были распространены по образовательным учреждениям региона.

Также на базе Клинского МАУ «Горизонт» реализуется межрегиональный проект, посвященный теме организации детского отдыха. В учреждении проводят медиасмены для обучения ребят работе с информацией, съемкам видеороликов, монтажу, постпродакшену, ведению блогов, а также цифровой безопасности в сети.