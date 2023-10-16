Встреча многодетных ветеранов СВО прошла в Красногорске

Прежде всего, участников встречи поздравили с Днем отца. Этот праздник знаковый для присутствовавших ветеранов, ведь у каждого из них не менее трех детей. Причем не только своих, но и приемных.

Как отметила руководитель регионального филиала организации «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, подобные мероприятия помогают узнать, что именно сейчас волнует героев России, и взять на заметку то, на что они указывают. Представитель фонда также поблагодарила ветеранов за отклик на приглашение.

Среди участников встречи был и ветеран спецоперации Сергей Михайлов. Он ушел добровольцем на передовую в мае 2022 года и участвовал в боевых действиях на Донбассе. Во время выполнения боевого долга Сергей потерял ногу. Сейчас он получил протез.