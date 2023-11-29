Встреча подмосковной молодежи с Марьяной Наумовой состоялась в Орехово-Зуево

Накануне в подмосковном Орехово-Зуево подмосковная молодежь встретилась с военным корреспондентом, чемпионкой мира по пауэрлифтингу Марьяной Наумовой в рамках нового регионального молодежного проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

«Мы решили организовать для ребят встречи с топовыми спикерами, лидерами общественного мнения международного уровня, которым есть, что рассказать молодежи. Это военкоры, дипломаты, спортсмены, общественные деятели, деятели искусства и тд. На наших паблик-токах ребята смогут через живой диалог открыто поговорить о геополитике, СВО и информационных войнах, патриотизме и героизме в наши дни», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

В современном пространстве Morozoff-Hall собрались студенты, волонтеры, молодогвардейцы из разных городских округов Московской области. Марьяна Наумова рассказала о своей работе военным корреспондентом в зоне проведения СВО, о том, как в 2014 году, будучи еще совсем юной, решила помогать мирным жителям Донбасса. За все эти годы Марьяна Наумова объездила больше ста школ в Донецкой Народной Республике.

Сегодня в рамках встречи молодежь задавала Марьяне вопросы. В зале присутствовали волонтеры Подмосковья, поэтому тема поддержки бойцов СВО и отправки помощи в зону боевых действий получили живой отклик. Ребята включились в дискуссию, рассказывали истории, делились своим опытом.