Встреча с матерями бойцов СВО и локальных войн состоялась в Шатуре

В преддверии Дня матери представители администрации и депутаты городского округа Шатура встретились с матерями воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции, а также в ходе Чеченских войн и вооружённого конфликта в Афганистане.

«Хотелось бы просто пообщаться по душам, узнать о ваших проблемах и помочь их вместе решить», — сказала заместитель главы администрации городского округа Шатура Ирина Ваврик.

За чашкой чая обсудили бытовые и социальные вопросы, беспокоящие мам. Именно для этого — для решения любого вопроса с женщинами встретились и депутаты, и замы, курирующие различные вопросы — от ЖКХ до социальной сферы. Одним из первых был вопрос о льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«На сегодняшний момент правительством рассматривается вопрос о предоставлении дополнительных льгот семьям погибших по оплате ЖКХ», — рассказала замглавы администрации муниципалитета Татьяна Хотинская.

Также коснулись и вопроса об увековечивании памяти героев-земляков из Большой Шатуры.

«С семьями каждого погибшего будет обсуждаться, как именно вы это видите, будут выслушаны все ваши пожелания и предложения. Для реализации проектов увековечения воинов финансирование будет выделено государством. Государственная программа по увековечиванию памяти ветеранов СВО и их подвигов уже принята и обязательно будет реализована», — рассказала Светлана Смирнова, руководитель комитета семей воинов Отечества Шатуры.

В завершение встречи мужчины поздравили всех присутствующих женщин с предстоящим праздником — Днем матери — и вручили каждой цветы.