Встреча с народным артистом России Андрисом Лиепой пройдет в Звенигороде

В эту субботу в Звенигородском музее-заповеднике пройдет творческая встреча с народным артистом России Андрисом Лиепой. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме, при поддержке которого состоится встреча.

В ведомстве уточнили, что посетителям мероприятия расскажут о балете и жизни в нем, а также покажут фильм-балет «Возвращение Жар-птицы» с историей его создания. После этого гости смогут задать артисту свои вопросы, которые их интересуют.

Отметим, что Андрис Лиепа известен своими партиями в спектаклях «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» П. И. Чайковского, «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева и не только. Артист награжден орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

*Возрастное ограничение 12+