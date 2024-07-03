Встреча с участником СВО состоялась в молодежном центре Шатуры

Встреча прошла в формате живого диалога. Ребята задавали множество различных вопросов о том, как военные СВО организовывают быт в зоне спецоперации, какие планы соотечественники намерены реализовать после победы.

Участник спецоперации Максим также был заинтересован в подобной встрече. Ребята на регулярной основе оказывают помощь: плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы, изготавливают блиндажные свечи и сухой душ.

Военнослужащий Максим признался, что рад встрече с юными шатурянами, которые облегчают пребывание участников спецоперации в зоне боевых действий. Мужчина сейчас находится в отпуске.

«С каждым гумконвоем нам приходят письма и рисунки от ребят. Бойцы их читают. Приятно получать весточку из родных краев», — отметил военнослужащий.

Максим был награжден медалью «За отвагу». В одном из боев он получил ранение. В настоящее время выполняет роль кладовщика. Он помогает распределять гуманитарную помощь, передавать адресные посылки бойцам от их родных и близких. Срочную службу проходил в ракетных войсках, а до СВО работал электриком. Максим не раз был «за ленточкой». После увиденного он многое переосмыслил в своей жизни.

«Во время штурма помогал вытаскивать ребят. Там все мы друг другу братья. У нас негласное правило — не оставлять никого на поле боя», — рассказал Максим.

Шатурских подростков интересовало, что помогает военному восстанавливаться. Максим ответил, что сон — лучшее средство, чтобы перезагрузиться и отвлечься. Он также рассказал, что бойцы устают от однообразной пищи. Каждый, кто уходит в отпуск, старается привести боевым товарищам вкусную еду. После полевой кухни они особенно радуются пирогам и соленьям домашнего приготовления.

После завершения СВО Максим намерен построить военную карьеру.