Встреча с жителями в формате выездной администрации состоялась в Ивантеевке округа Пушкинский

В Центральной городской библиотеке имени И. Ф. Горбунова в Ивантеевке прошла встреча с населением в формате «выездная администрация», возглавляемая Главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым.

Жители получили возможность лично обратиться к главе округа, его заместителям, руководителям ключевых департаментов и организаций, а также депутатам от партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие 35 горожан, которые активно поднимали вопросы, касающиеся различных сфер жизни города. Обсуждались актуальные темы, связанные с земельными участками и имуществом, улучшением городской среды, функционированием общественного транспорта и состоянием жилищно-коммунального хозяйства.