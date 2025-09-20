Встреча с жителями в формате выездной администрации состоялась в Ивантеевке округа Пушкинский
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
В Центральной городской библиотеке имени И. Ф. Горбунова в Ивантеевке прошла встреча с населением в формате «выездная администрация», возглавляемая Главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым.
Жители получили возможность лично обратиться к главе округа, его заместителям, руководителям ключевых департаментов и организаций, а также депутатам от партии «Единая Россия».
В мероприятии приняли участие 35 горожан, которые активно поднимали вопросы, касающиеся различных сфер жизни города. Обсуждались актуальные темы, связанные с земельными участками и имуществом, улучшением городской среды, функционированием общественного транспорта и состоянием жилищно-коммунального хозяйства.
Подводя итоги встречи, Максим Красноцветов отметил: «Мы получили возможность ответить на самые разные вопросы, волнующие наших жителей. По каждому обращению были даны подробные разъяснения. Благодарю всех, кто принял участие в этой встрече, за конструктивный диалог и уделенное время для общения».