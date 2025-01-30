Встреча в формате выездной администрации состоялась в Новоникольском округа Талдом

В округе Талдом продолжают встречи с жителями в формате выездной администрации. Пообщаться с гражданами в село Новоникольское приехал глава округа Юрий Крупенин, его заместители, профильные специалисты, представители ресурсоснабжающих организаций и депутаты партии «Единая Россия».

Встреча муниципальных властей и жителей в Новоникольском стала первой в 2025 году и прошла продуктивно. При участии главы Юрия Крупенина обсудили множество вопросов. В основном они касались ЖКХ, медицинской сферы, благоустройства и дорог. Какие-то обращения удалось разобрать на месте с участием специалистов сфер и организаций, некоторые просьбы требовали комплексного подхода и большего времени для рассмотрения. Сложные для одномоментного решения индивидуальные ситуации передали профильным ведомствам.

Глава Талдомского округа подчеркнул, что встречи в формате выездной администрации зарекомендовали себя хорошо. Это позволяет вести прямой диалог с населением и совместно работать над улучшением жизни в округе. Такая практика, уже ставшая традиционной, будет продолжена.